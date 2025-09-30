Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan ve karadan bombalarken Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.
GAZZE'NİN SESİ ALÇAK SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Barrak şehit düştü. Barrak'ın cenazesi kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Yakınları büyük üzüntü yaşadı.
CESUR GAZETECİ OLARAK HAFIZALARA KAZINMIŞTI
TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Barzaq, işgal ve zulmün gölgesinde gerçeğin izini süren cesur bir gazeteci olarak hafızalara kazındı.