Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de İsrail'in hava saldırısında şehit düşen TRT adına çalışan serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı."

İsrail'in her gün yeni bir savaş suçuna imza attığını belirten Duran, "Bu canavar yapı sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. Gazetecilere yönelik sistematik saldırılarla hakikatin duyurulmasının önüne geçemeyecekler. İnsanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir" dedi.

Şehit gazeteci Yahia Barzaq'a Allah'tan rahmet dileyen Duran, "Ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı.