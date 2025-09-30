PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah’a düzenlenen alçak hava saldırısında, TRT adına çalışan serbest gazeteci Yahia Barzac şehit düştü. TRT World imzalı “Fotoğraflarımda Kalan Gazze” belgeseliyle bilinen Barzac, işgal ve zulmün gölgesinde gerçeğin izini süren cesur bir ses olarak hafızalara kazınmıştı.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan ve karadan bombalarken Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

GAZZE'NİN SESİ ALÇAK SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Barrak şehit düştü. Barrak'ın cenazesi kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

CESUR GAZETECİ OLARAK HAFIZALARA KAZINMIŞTI

TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Barzaq, işgal ve zulmün gölgesinde gerçeğin izini süren cesur bir gazeteci olarak hafızalara kazındı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de İsrail'in hava saldırısında şehit düşen TRT adına çalışan serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı."

İsrail'in her gün yeni bir savaş suçuna imza attığını belirten Duran, "Bu canavar yapı sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. Gazetecilere yönelik sistematik saldırılarla hakikatin duyurulmasının önüne geçemeyecekler. İnsanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir" dedi.

Şehit gazeteci Yahia Barzaq'a Allah'tan rahmet dileyen Duran, "Ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı.

