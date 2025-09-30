PODCAST CANLI YAYIN

Atina'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! İşte o fotoğrafın ve köstebeğin hikayesi!

Yunanistan’da Boyun adlı suç örgütüne yönelik kanlı pusunun detayları ortaya çıktı. Başkent Atina’nın sahil kasabası Lutsa’da 2 yıl önce infaz edilen Barış Boyun’un 6 adamı öldürülmüştü. Filmleri aratmayacak korkunç infazın arkasında FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Süleyman D. çıktı. Süleyman D.’nin 6 kişinin öldürülmesinden dakikalar önce çekilen o ünlü karenin fotoğrafçısı ve katliamın planlayıcısı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi:
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sahil kasabası Lutsa'da 2 yıl önce infaz edilen Barış Boyun'un 6 adamını adım adım ölüme götüren köstebek Süleyman D., yıllar sonra bir fotoğraf karesiyle deşifre oldu.

SABAH, 2 yıl aradan sonra o infazın dosyasını yeniden araladı ve o fotoğrafın hikayesine ulaştı.

KÖSTEBEK HEP İÇERDEYDİ

FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Süleyman D.,(32) 2018 yılında kaçtığı Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı yapıyordu.

Barış Boyun grubuyla çalışan Süleyman D., Türkiye'de suça karışmış örgüt üyelerinin kaçak yollarla Yunanistan'a girmesinden ve oradan da sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine geçmesinden sorumluydu.

Boyun'un İtalya'ya kaçma operasyonunu da bizzat kendisi organize etmişti. Ancak Süleyman D. son dönemde Boyun'un hasımlarıyla da temas halindeydi.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ

2023 yılının Temmuz ayında Türkiye'de 91 suç ve 33 aranma kaydı bulunan Boyun grubuna üye Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24) yasadışı yollarla Rodos üzerinden Yunanistan'a geçti. Bir diğer örgüt üyesi ise Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giriş giriş yaptı. Altı kişinin de hedefi İtalya'ya ulaşmaktı.

Süleyman D., Yunanistan'a getirdiği 6 örgüt üyesini, Atina'nın 6 kilometre güneybatısında Falerirum Körfezi kıyılarındaki Paleo Faliro sahil kasabasındaki bir eve yerleştirdi. Eylül ayının başlarında ise Süleyman D., havaalanı uzaklığını bahane ederek 6 örgüt üyesine bölgeden taşınacaklarını söyledi.

İLK KATLİAM PLANI BAŞARISIZ OLDU

6 örgüt üyesi, güvendikleri Süleyman D.'nin aslında bir köstebek olduğundan habersiz, Lucea'daki bir eve geçti. Süleyman D. ilk katliam planını 8 Eylül Cuma günü devreye soktu.

Örgüt üyelerinin saklandığı eve giden Süleyman D., sahte Fransız pasaportları dağıtarak, Milano biletlerini aldığını, 11 Eylül Pazartesi günü saat 16:00'da İtalya'ya uçacaklarını, bir kızın, Fransız kimliklerini görünce onları havaalanından geçireceğini, traş olmaları için eve iki berber geleceğini söyledi.

İddiaya göre katliamı Süleyman D.'nin temas halinde olduğu berber kılığında eve giren suikastçılar gerçekleştirecekti. Ancak örgüt üyeleri tıraş olmayı kabul etmeyince plan iptal edildi.

KATLİAM ÖNCESİ TATBİKAT

Bu planın başarısız olmasının ardından 11 Eylül'de ikinci plan devreye sokuldu.

Süleyman D. sabah saatlerinde koyu lacivert Almanya plakalı bir otomobille Aya Dimitrios geçti. Burada arabasına 28 yaşındaki Muharrem K.'yi alan Süleyman D. birkaç saat sonra katliamın gerçekleşeceği sokağa ulaştı. Yol boyunca telefonla konuşan Süleyman D. karşı tarafa " hazırız" mesajı verdi. Muharrem K.'yi caddede indiren Süleyman D. otomobille örgüt üyelerinin kaldığı eve geçti.

YANINIZA SİLAH ALMAYIN!

Eve giren Süleyman D., uçağın rötar yaptığını ve yediye on kala kalkacağını söyledi. Bahçede yaklaşık yirmi dakika boyunca Yunanca telefonda konuşan Süleyman D., örgüt üyelerine hatıra olarak fotoğraf çekilmeyi teklif etti.

Evin güvenlik kameralarının kayıtta olduğundan habersiz Süleyman D., 6 kişinin fotoğrafını çekerek karşı tarafa gönderdi. Daha sonra 6 örgüt üyesinden yanlarına silah almadan acil çıkmalarını istedi. 6 kişi araca bindirip şoför koltuğuna geçen Süleyman D. otomobili katliamın yapılacağı bölgeye sürdü.

SÜLEYMAN D. KAÇTI KALİAM GERÇEKLEŞTİ!

Katliam noktasına gelindiğinde aniden el frenini çeken Süleyman D. araçtan inerek kaçtı.

Ne olduğunu bile anlayamayan Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31), Ömer K. (24) ve ismi belirlenemeyen bir kişi otomobile açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KÖSTEBEK NASIL YAKALANDI?

Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, köstebek Süleyman D., Midilli'ye gitmek amacıyla bir taksiye binerek havalimanına gitti.

Kontrol noktasından geçtiği sırada cebindeki metalin uyarı vermesi nedeniyle durdurulan Süleyman D.'nin ceketinde silahın mermilerinin çıkması nedeniyle gözaltına alındı.

Süleyman D. ve Muharrem K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken saldırganlar henüz yakalanamadı.

