Atina'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı! İşte o fotoğrafın ve köstebeğin hikayesi!

SABAH, 2 yıl aradan sonra o infazın dosyasını yeniden araladı ve o fotoğrafın hikayesine ulaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sahil kasabası Lutsa'da 2 yıl önce infaz edilen Barış Boyun 'un 6 adamını adım adım ölüme götüren köstebek Süleyman D., yıllar sonra bir fotoğraf karesiyle deşifre oldu.

Boyun'un İtalya'ya kaçma operasyonunu da bizzat kendisi organize etmişti. Ancak Süleyman D. son dönemde Boyun'un hasımlarıyla da temas halindeydi.

Barış Boyun grubuyla çalışan Süleyman D., Türkiye'de suça karışmış örgüt üyelerinin kaçak yollarla Yunanistan'a girmesinden ve oradan da sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine geçmesinden sorumluydu.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ

2023 yılının Temmuz ayında Türkiye'de 91 suç ve 33 aranma kaydı bulunan Boyun grubuna üye Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24) yasadışı yollarla Rodos üzerinden Yunanistan'a geçti. Bir diğer örgüt üyesi ise Meriç Nehri'ni geçerek ülkeye giriş giriş yaptı. Altı kişinin de hedefi İtalya'ya ulaşmaktı.

Süleyman D., Yunanistan'a getirdiği 6 örgüt üyesini, Atina'nın 6 kilometre güneybatısında Falerirum Körfezi kıyılarındaki Paleo Faliro sahil kasabasındaki bir eve yerleştirdi. Eylül ayının başlarında ise Süleyman D., havaalanı uzaklığını bahane ederek 6 örgüt üyesine bölgeden taşınacaklarını söyledi.