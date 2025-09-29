Kütahya Simav beşik gibi sallandı! İstanbul ve İzmir'de panik havası

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Bu depremden 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Deprem nedeniyle panik yaşanırken, herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadı. Depremile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.



Simav 5.4 ile sallandı İstanbul ve İzmir’i korkuttu (Takvim.com.tr)



"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK":

Kütahya Valisi Musa Işın da, "Şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz" açıklamasında bulundu.



ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ:

Deprem, Marmara ve Ege de çok sayıda ilde hissedildi. İstanbul'da yaşayanlar da kısa süreli panik yaşadı. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kapalı alanlardan kendilerini dışarı çıkardı. Bazı vatandaşlar sokaklarda bekleyerek artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı.



UZMANLARDAN TETİKLEME UYARISI:

Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, uzmanlara göre artçı sarsıntılar ve magmatik hareketler nedeniyle risk taşıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Simav ve Sındırgı civarındaki depremlerin devam edebileceğini ve özellikle tektonik fayların tetiklenmesi durumunda tehlikenin artabileceğini belirtti. Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç da depremin önemli ve ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.



3 BÖLGEDE HİSSEDİLDİ:

Sarsıntı, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesinde olmak üzere 11 ilde hissedildi.



Simav depremi geniş bir alanda hissedildi. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre şehirlerde depremi hissedenler kendini dışarı attı.



Kütahya'nın Simav ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin doğusunda bulunuyor. Sındırgı'da 10 Ağustos günü akşam saatlerinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6 gün önce Simav'ı işaret ederek olası bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.



SABİHA GÖKÇEN'DE DEPREM UYARISI

Deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu ve iki uçak, pisti pas geçti. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görülmemesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.