İstanbul Esenler’de yer alan bir benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı olarak görev yapan üç kişinin, pos cihazıyla yapılan ödemelerin ardından kasadan nakit para çekip, kart sliplerini işletmeye sundukları, ancak muhasebeye bildirmeden bu işlemleri pos cihazı üzerinden iptal ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle işletmeye yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarar verdikleri ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl boyunca çalıştıkları firmayı dolandırdıkları iddia edilen üç şüphelinin, zaman zaman kendi kartlarını da kullandıkları ileri sürüldü.

İstanbul Esenler'de akılalmaz olay! Çalıştıkları benzin istasyonunu dolandırdılar! 7 milyonluk vurgun

İddiaya göre, Esenler'de Shell benzin istasyonunda 2022 ile 2024 yılları arasında kasiyer olarak çalışan Bayram S.A. ve 2021 ile 2024 yılları arasında pompacı olarak çalışan Ceyhan D. ve Mehmet U. pos cihazlarından yapılan ödemenin ardından kasadan nakit para aldı. Kendi kartlarını da kullandıkları belirlenen zanlılar kart sliplerini muhasebeye haber vermeden pos cihazıyla iptal etti.

Muhasebe sisteminde buldukları açıktan yararlanan 3 şüpheli işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı. 3 çalışanın oyunu muhasebenin işletmeyi kontrolü sırasında ortaya çıktı. İşyerinin şikayetçi olması üzerine 3 kişi polis ekipleri tarafından kısa süre de yakanalarak tutuklandı. Dava süreci devam ederken, tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U. İle tarafların avukatları hazır bulundu.

"İŞLEM İPTALİ YAPMADIK"
Duruşmada savunma yapan sanıklar, kasa üzerinden herhangi bir işlem iptali yapmadıklarını, amaçlarının dolandırıcılık olmadığını ve işlem yapılan hesap sahiplerini tanımadıklarını iddia ederek, mahkemeden tahliyelerini talep etti.
Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, iptal işlemlerinin somut delillere dayandığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları ise, olayda sanıkların dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların bulunduğunu belirterek, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şeref K. ile Murat K. 'müşteki', Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Şeref K. ve Murat K.'nin oto yıkama ve Shell Benzin İstasyonu işletmecisi oldukları, olay tarihinde Bayram S.A.'nın akaryakıt istasyonuna ait markette kasiyer olarak çalıştığı, diğer şüpheliler Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun ise pompacı olarak çalıştığı anlatıldı. 2022-2024 yılları arasında çalışan Bayram S.A. ve diğer şüpheliler, akaryakıt istasyonunda bulunan pos cihazlarından kendi banka kartları ile alışveriş yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları alışverişe ilişkin kart sliplerini işletmeye ibraz ettikleri sonrasında da muhasebeye haber vermeksizin yapılan alışverişin pos cihazıyla iptalini sağlayarak müştekileri dolandırdıkları aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylem sonucunda, işletmenin yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

MUHASEBE SİSTEMİNDE BULDUKLARI AÇIKTAN FAYDALANARAK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, şahısların pos cihazlarını kullanarak banka kartları ile işlem yaptıkları, sonrasında yaptıkları işleme ilişkin parayı kasadan nakit olarak tahsil ettikleri, işlemin tamamlanmasının ardından muhasebe sisteminde buldukları açıktan faydalanarak kart çekimine ilişkin işlemi iptal ettirdikleri, bu şekilde müştekileri dolandırdıkları, şüpheliler Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U.'nun üzerlerine atılı suçu zincirleme şekilde işledikleri bilgisine yer verildi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, Bayram S.A. Ceyhan D. ve Mehmet U. hakkında, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

