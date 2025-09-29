İki günlük damat Mehmet Özdemir, şüpheli şekilde can verdi

Çanakkale'de iddiaya göre bir aracın yandığını gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Ekipler, alev topuna dönen aracı öndürdü. Aracının sahibi berberlik yapan Mehmet Özdemir'e ait olduğunu belirledi.

Özdemir'in iki gün önce nikah masasına oturduğu düğününün ise 18 Ekim de olacağı ortaya çıktı. Aracın neden alev aldığı ve berber Özdemir'in neden araçta olduğu henüz belirlenemezken, olay yerine ulaşan Özdemir ailesi, cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti. Ceset, gerçek kimliğin belirlenmesi ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.