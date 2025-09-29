Edirne İpsala'da E.Ö. ve oğlu A.Ö. aralarında husumet olduğu iddia edilen Mert Atalay'ın bulunduğu kahveye gitti. Burada E.Ö. av tüfeğiyle, oğlu A.Ö. ise tabancayla Atalay'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.Ö. ve oğlu A.Ö., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
Edirne’de kahvehanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü
Edirne’nin İpsala ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen Mert Atalay’a kahvede silahla ateş açan baba-oğul E.Ö. ve A.Ö., saldırının ardından kaçtı. Atalay olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler kısa sürede jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
