Dünyada köyü gibi yer bulamadı...

Mardin'in Midyat İlçesi İzbıraktı Köyü'nden henüz 15 yaşındayken ailesi ile Almanya'ya göçen yazar ve yardım gönüllüsü Hatune Doğan, 40 yıl sonra doğduğu topraklara geri döndü. Üniversite eğitiminin ardından 14 dil öğrenen, 22 kitap yazan ve yardım gönüllüsü olarak dünyayı dolaşan Doğan, yüreğinde hiç dinmeyen bir özlemin etkisiyle kesin dönüş yaptığı İzbıraktı Köyü'ndeki baba evine yerleşerek miras kalan topraklarda tarıma başladı. Doğan'ın en özel anlarından biri ise, babasının 50 yıl önce kendi elleriyle diktiği ağaçtaki bademleri toplamak oldu. Hatune Doğan'ın köyüne dönüşü, diğer aileler için de cesaret verici bir adım oldu. Onun ardından 30 aile daha İzbırak'a kesin dönüş yaptı.

Doğan, "Köyümüz yeniden cennete dönecek" dedi.