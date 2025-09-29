Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Genç kadın bacağından vuruldu

Aydın'da yaşayan 2.5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile bir restorana gitti. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi. Barış Karacasulu yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.