PODCAST CANLI YAYIN

Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Genç kadın bacağından vuruldu

Aydın’da eşiyle yemek yerken aniden bacağında acı hisseden 2,5 aylık evli İrem Nur Karacasulu’nun yorgun mermiyle vurulduğu ortaya çıktı. Hastanede ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Giriş Tarihi:
Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Genç kadın bacağından vuruldu

Aydın'da yaşayan 2.5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile bir restorana gitti. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi. Barış Karacasulu yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Türk Telekom
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den seçim manevrası: Netanyahu’yu engelledi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı... Açıklamalar peş peşe
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
CHP bir kez daha çöpleriyle gündemde! Eylem bitti fakat çöpler hala duruyor!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"