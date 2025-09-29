Ankara’da eski eş dehşeti: Sopalı ve biber gazlı saldırı

Ankara'da bir yıl önce boşandığı eşi E.Ç.'nin, 6 yaşındaki oğluyla sosyal medyada dans yayınları yaptığını iddia ederek velayet davası açan Mustafa Kemal Ş., oğlunu görmek için gittiği eski eşinin evinde şoke edici bir saldırıya uğradı.

Mustafa Kemal Ş., iddiaya göre E.Ç. ve yakınlarının sopa ve biber gazıyla saldırısına uğradı (Takvim.com.tr)

Eski eş E.Ç. ve yakınlarının sopa ve biber gazıyla saldırdığı öne sürülen olay, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Mustafa Kemal Ş., darp raporu alarak aralarında eski eşinin de bulunduğu 8 kadından şikayetçi oldu. Mustafa Kemal Ş., "Ellerinde sopa, bıçak ve biber gazı vardı" dedi.