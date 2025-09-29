PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik Gazze barış planına Avrupa ülkelerinden art arda tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump’ın planını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planının kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekileceğini, Hamas'ın rol almadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Gazze planı (Takvim.com.tr)Gazze planı (Takvim.com.tr)

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

ÖNCE FİLİSTİN'İ TANIDILAR
İsrail'in Filistinlilere Gazze'de yaptığı soykırıma karşı Avrupa ülkeleri Filistin'i tanıma kararı almıştı. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Malta ve Portekiz'de Filistin'i tanıyan devletler arasına girmişti.

AVRUPALI LİDERLER PLANDAN MEMNUN
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 maddelik Gazze planını açıklamasının ardından Avrupalı liderlerden peş peşe tebrik mesajları geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Takvim.com.tr)

MELONİ: DÖNÜM NOKTASI
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Gazze Planına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İtalya Başbakanı Meloni (Takvim.com.tr)İtalya Başbakanı Meloni (Takvim.com.tr)

Meloni paylaşımında, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

ALMANYA: EŞSİZ FIRSAT
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE: SÜREÇ HIZLI İLERLEMELİ
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı yazılı açıklamada sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Keir Starmer (Takvim.com.tr)Keir Starmer (Takvim.com.tr)

Starmer, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı. Starmer ayrıca "Gazzelilere acil insanı yardım sağlanmasına yönelik çabaları güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İSPANYA: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK OLASI ÇÖZÜMDÜR"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise iki devletli çözümün tek olası çözüm olduğunu belirtti.

Pedro Sanchez (Takvim.com.tr)Pedro Sanchez (Takvim.com.tr)

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek. Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." ifadelerini kullandı.

