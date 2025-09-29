ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...

Meloni paylaşımında, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.



ALMANYA: EŞSİZ FIRSAT

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



İNGİLTERE: SÜREÇ HIZLI İLERLEMELİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı yazılı açıklamada sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini belirtti.



