ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...

ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planının kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekileceğini, Hamas'ın rol almadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.
ÖNCE FİLİSTİN'İ TANIDILAR
İsrail'in Filistinlilere Gazze'de yaptığı soykırıma karşı Avrupa ülkeleri Filistin'i tanıma kararı almıştı. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Malta ve Portekiz'de Filistin'i tanıyan devletler arasına girmişti.
AVRUPALI LİDERLER PLANDAN MEMNUN
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 maddelik Gazze planını açıklamasının ardından Avrupalı liderlerden peş peşe tebrik mesajları geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.
MELONİ: DÖNÜM NOKTASI
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Gazze Planına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.