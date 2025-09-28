Türkiye kültürel mirasına sahip çıkıyor: Hasret bitti! 83 tarihi sikke artık ana yurdunda!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında ele geçirilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 83 bronz sikke , uzun süren titiz bir çalışmanın ardından Türkiye'ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın, Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim aldığı eserler, Roma'nın Anadolu'daki izlerini ve bu coğrafyanın tarihsel önemini güçlü biçimde yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı(Takvim.com.tr)

İmparator Maximianus, I. Constantinus, II. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olan eserler İstanbul, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia ve Herakleia darphanelerinde basılmış örnekler arasında yer alıyor. Bu merkezler, Roma İmparatorluğu'nun askeri, ticari ve siyasi hayatında kritik bir rol oynuyordu.

Bu iade sürecinin başarıyla sonuçlanmasında katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) arasındaki iş birliği, uluslararası kültürel mirası koruma çalışmalarında da örnek teşkil etti.