Sultangazi'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

İstanbul Sultangazi'de bir otomobile arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı. Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ROH 36 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

İsmi henüz belirlenemeyen 34 ROH 36 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.

Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

