Balıkesir Sındırgı merkezli depremler devam ederken Kütahya'nın Simav ilçesi 5.4'lük şiddetli bir depremle sallandı.

Deprem Balıkesir, Bursa, İzmir ve İstanbul ve çevre illerde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Simav merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı. Buna göre depremin merkez üssü Simav. Sarsıntı yerin8.46 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar:



Büyüklük:5.4 (Mw)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2025-09-28

Saat:12:59:15 TSİ

Enlem:39.22167 N

Boylam:28.99389 E

Derinlik:8.46 km



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı.



Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin ardından "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" dedi.

