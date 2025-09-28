Salçalı makarna şüphe uyandırdı

İstanbul Eyüpsultan'da anne Aleyna, baba Yücel Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), hep birlikte akşam yemeği yediler. Ancak çocuklar ertesi gün rahatsızlandı. Aile, iki çocuğunu hastaneye götürdü. Tedavilerinin ardından, çocuklar taburcu oldu. Çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları hastaneye kaldırdı ancak iki kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. Aleyna Birkent, "Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Ben bu salçayı yemekte kullandım" derken, Baba Yücel Birkent ise, "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi. Kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik" dedi. Bu ifadelerin ardından gözler ev yapımı salçaya çevrildi