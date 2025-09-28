PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Eylül ayının sonlarına doğru ilerlerken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sonbaharın geldiğini gösteriyor. Yayınlanan son haritaya göre Eylül ayının son haftası yağışlı geçecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 31°C

Az bulutlu ve açık

