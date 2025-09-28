Mersin’de yangın dehşeti! Babaanne ve zihinsel engelli torunu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan (19), hayatını kaybetti.

YANGIN NASIL MEYDANA GELDİ?

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Mersin'de yangın faciası (İHA)

Hamdican Doğan'ın henüz 3 yaşındayken anne ve babasının boşandığı ve babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Ümmügülsüm Doğan'ın ise yakınları ve çevre sakinlerinin desteği ile geçindiği ve kilim dokuma işi yaptığı ortaya çıktı.