PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de yangın dehşeti! Babaanne ve zihinsel engelli torunu hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde yangın dehşeti yaşandı. Tek katlı ahşap evde önceki gün saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile zihinsel engelli olduğu öğrenilen torunu Hamdican Doğan (19) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Mersin’de yangın dehşeti! Babaanne ve zihinsel engelli torunu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde çıkan yangında Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan (19), hayatını kaybetti.

YANGIN NASIL MEYDANA GELDİ?

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Mersin'de yangın faciası (İHA)Mersin'de yangın faciası (İHA)

Hamdican Doğan'ın henüz 3 yaşındayken anne ve babasının boşandığı ve babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

Ümmügülsüm Doğan'ın ise yakınları ve çevre sakinlerinin desteği ile geçindiği ve kilim dokuma işi yaptığı ortaya çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken detay! Olay yeri inceleme ekibi fark etti: Cam alçak parke cilalı!
Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...