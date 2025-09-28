Konser soruşturması derinleşiyor: Selahattin Çelikkaya tutuklandı

ABB'de 32 konserle ilgili yürütülen soruşturmada 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı tespit edildi. Konserlerin büyük bölümünü, Yavaş'ın seçim kampanyalarını yürüten Selahattin Çelikkaya'nın organize ettiği belirlendi. Gözaltına alınan ve sorguları sonrası mahkemeye sevk edilen Enfest Organizasyon şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya ile birlikte 14 kişiden 5'i hapse gönderildi.



'CEZALARINI ÇEKSİN'

Tutuklananlar arasında Çelikkaya ile birlikte ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi O.E de var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada "146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var" demişti. "Savunacak hiçbir şeyim yok" diyen Yavaş, gözaltına alınanların suçlu bulunursa cezasını çekmesini söylemişti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş'e bir konser için 69 milyon lira ödedi.