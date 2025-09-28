PODCAST CANLI YAYIN

Konser soruşturması derinleşiyor: Selahattin Çelikkaya tutuklandı

Mansur Yavaş’ın seçim kampanyalarını yürüten Enfest Organizasyon şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya tutuklandı

Giriş Tarihi:
Konser soruşturması derinleşiyor: Selahattin Çelikkaya tutuklandı

ABB'de 32 konserle ilgili yürütülen soruşturmada 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı tespit edildi. Konserlerin büyük bölümünü, Yavaş'ın seçim kampanyalarını yürüten Selahattin Çelikkaya'nın organize ettiği belirlendi. Gözaltına alınan ve sorguları sonrası mahkemeye sevk edilen Enfest Organizasyon şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya ile birlikte 14 kişiden 5'i hapse gönderildi.

'CEZALARINI ÇEKSİN'
Tutuklananlar arasında Çelikkaya ile birlikte ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi O.E de var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada "146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var" demişti. "Savunacak hiçbir şeyim yok" diyen Yavaş, gözaltına alınanların suçlu bulunursa cezasını çekmesini söylemişti.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş'e bir konser için 69 milyon lira ödedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Fırtına golcüleriyle güldü! Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
Alanya deplasmanındaki kötü futbol Liverpool maçı öncesi düşündürüyor! G.Saray çok pozisyon verdi savunmada sıkıntı çekti...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Fener’de ortalık karıştı! Kaos havası hakim... Krizler çözülecek mi? Ali Koç gitti verdiği tüm sözler havada kaldı!
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?