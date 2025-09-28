Güllü'nün ölümünde 'cilalı parke' detayı! 'İtme söz konusu değil'

Magazin dünyası, Yalova Çınarcık'tan gelen haberle sarsıldı. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, önceki gün 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayata gözlerini kapadı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yalova Valiliği, sanatçının kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğünü açıkladı.



'DENGESİNİ KAYBETTİ'

Yaşama veda eden sanatçı, dün İstanbul Tuzla'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, "Annem, müzik eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, camdan aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dedi. Güllü'nün ölümünün ardından evde yapılan incelemelerde, Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerin aşırı derecede kaygan olduğu tespit edildi. Güllü'nün evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Şüphe düştü (Takvim.com.tr)



Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu görülüyor.



Şüphe düştü (Takvim.com.tr)



Sanatçının kızı ve arkadaşı, çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıkıyor.



Şüphe düştü (Takvim.com.tr)



Baygınlık geçiren Tuyan Ülkem, "Annem gitti baba" sözleriyle yürekleri dağladı.



Şüphe düştü (Takvim.com.tr)



Sevenleri ve sanat camiası şarkıcı Güllü'yü son yolculuğuna uğurladı.



Talihsiz sanatçının 1 hafta önce denge kaybı problemi nedeniyle hastaneye gittiği ortaya çıktı.