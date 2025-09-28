PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa’nın en nostaljik treni geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacak

Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin Paris’ten başlayan seferinin 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Avrupa’nın nostaljik treni rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Venice Simplon Orient Ekspres (AA)Venice Simplon Orient Ekspres (AA)

İSTANBUL'A VARACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

Uraloğlu "1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak." dedi.

Venice Simplon Orient Ekspres rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi (AA)Venice Simplon Orient Ekspres rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi (AA)

SEYAHAT TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER

Venice Simplon Orient Express'in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğunun, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını vurguladı.

Venice Simplon Orient Ekspres (AA)Venice Simplon Orient Ekspres (AA)

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor." ifadelerini kullandı.

