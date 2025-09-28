Avrupa’nın en nostaljik treni geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.
İSTANBUL'A VARACAĞI TARİH BELLİ OLDU!
Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacağını kaydetti.
Uraloğlu "1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak." dedi.