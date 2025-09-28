Avrupa’nın en nostaljik treni geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Avrupa’nın nostaljik treni rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.