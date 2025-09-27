Soykırımcı boş salona konuştu! Ülke temsilcileri katil konuşma yaparken salonu terk etti

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de İsrail'in yaptığı soykırımı anlatması, ülke temsilcilerini harekete geçirdi. New York'ta yapılan toplantılarda İsrail'e olan haklı nefret daha da arttı. 124 ülkede savaş suçlusu olarak aranan katil İsrail'in başbakanı Netanyahu, New York uçuşunda farklı bir rota izlemek zorunda kaldı. Netanyahu, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakıldı. Kürsüde bu protesto karşısında ne yapacağını şaşıran Netanyahu'ya New York sokaklarında ikinci ders verildi. ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda on binlerce kişi, Netanyahu'ya destek verilmemesini talep ederken "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak", "Netanyahu'yu tutukla" yazılı pankartlar taşıdı ve sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.



BM'ye üye ülkelerin temsilcilerinin protestosu, uluslarası medyada büyük yankı buldu.





Katil Netanyahu, gittiği her yerde protesto gösterileriyle karşılanıyor.