İşte Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinden notlar... ABD ile ticaret hedefi 100 milyar dolar! BM Genel Kurulu'nda gündem Gazze'deki soykırım...

Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı: Sayın Trump’la 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz konuştuk. Liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz.

Başkan Erdoğan, New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu:

150'DEN FAZLA
Bu yılki Genel Kurul'a özel olarak Gazze'deki soykırım, genel olarak Filistin davası damga vurdu. BM Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdı. Bu noktaya gelinmesinde şüphesiz biz ve bizim gibi tarihin doğru tarafında duran ülkelerin diplomatik gayretlerinin büyük etkisi oldu. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 150'nin üzerine çıktı.

OLUMLU YANSIR
Sayın Trump ile ilişkimiz, malum geçmişten bu yana çok iyi. İlk döneminde farklı bir diyaloğumuz vardı, o devam ediyor. Bu durum inanıyorum ki Türk-Amerikan ilişkilerine de olumlu yansıyacak. Dostlarımızla konuşurken açık, net ve ilkeli bir dil kullandık ve kullanıyoruz. Sayın Trump da açık konuşmayı seven, düşüncelerini perdesiz dillendiren bir siyasetçi.

SAVAŞ GEMİSİ
İki ülkenin ticaret hacmi de potansiyeli de ortada. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimiz var. Liderler olarak bunu harekete geçirecek politik iradeye sahibiz. Görüşmemizde ticaret ve yatırımları konuştuk.

Uçak gemimizin yapımıyla ilgili sorumluluğu, mesuliyeti birinci derecede Deniz Kuvvetleri Komutanımıza aittir. Özellikle de Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler de işin takibini yapıyor. Zaman olarak "şu zaman bitecek" diye bir ifade kullanırsak bu biraz abartılı olur. Ama herhalde1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz.

Beyaz Saray'da sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington'dan memnun ayrılıyoruz.

Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Başkan'la samimi, verimli görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Türkevi alternatif bir Birleşmiş Milletler noktasına dönüşmüş durumda. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler yapıldı.

Mısır ile Türkiye arasında kurulan iyi ilişki var. İki ülkenin deniz kuvvetleri Akdeniz'de tatbikat yapıyor.

Görüşmeye ilişkin bir video paylaşan Beyaz Saray, "Erdoğan, saygı duyulan bir lider" yorumunu yaptı.

TRUMP, ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYOR
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'da yaptığı görüşme uluslararası basında geniş yankı uyandırdı:

FRANKFURTER Allgemeine (Almanya): Beyaz Saray'da Saygı. Erdoğan ve Trump, birbirlerine daha da yakınlaştı.
WASHINGTON Post (ABD): Trump, Erdoğan'ı savaşların çözümü konusunda çok etkin biri olarak görüyor.
EL Cezire (Katar): Tarihi görüşme Washington'da yapıldı. Trump, Erdoğan için, "Kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onurdur" dedi.
INDIA Today (Hindistan): Trump, Türkiye'ye F-35'leri verecek.
JAPAN Times (Japonya): Trump ile Erdoğan arasındaki bağlar çok güçlü.
THE Guardian (İngiltere): Görevde değilken bile Erdoğan'la Trump'ın dostluğu sürmüştü

