Dünyanın en yaşlı insanından uzun yaşam için tavsiye niteliğinde 6 sır

Biyolojik yaşı şaşırtacak kadar genç çıkan Maria Branyas’ın sırrı: Yoğurt, Akdeniz diyeti, iyi uyku, yürüyüş, sosyal yaşam ve bahçe hobileri!

Maria Branyas, geçen yıl İspanya'da 117 yaşında vefat ettiğinde dünyanın en yaşlı insanıydı. Ancak genomuna bakıldığında biyolojik yaşının çok daha genç olduğu ortaya çıktı. 12 kişilik İspanyol bilim insanları Branyas'ın ölümünden önce kan, tükürük, idrar ve dışkı örneklerini topladı ve genetiğini ve mikrobiyomunu analiz ederek sonuçları benzer yaş gruplarındaki daha büyük gruplarla karşılaştırdı. Bilim insanları, 117 yıl yaşayan Branyas'ın sağlıklı hayatının sırrını açıkladı:
Günde üç kez yoğurt yiyordu.
Akdeniz diyetine sadık kalıyordu.
Günde 6-8 saat uyuyordu.
Sürekli yürüyüş yapıyordu.
Aktif bir sosyal hayata sahipti.
Bahçede hobileri vardı.


Yaşadığı sürece dikkatli beslenen Branyas, kendisini ziyaret edenlere de zeytinyağlı yemekler öneriyordu.

