Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı hem ikili ziyaret için hem de gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ülkemize davet ettiler. Görüşmede CAATSA yaptırımları gibi ilişkilerimizi daha da güçlendirmemizin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.

Türk Hava Yolları'nın 75 adet geniş gövdeli ve 150 adet dar gövdeli uçak satın alması için anlaşma sağlandı. Ziyaret öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da ABD ile uzun süreli enerji tedariki için anlaşmaya varmıştı.

Ateşkes için çalışılırken sayısız defalar müzakereler oldu. Bir ara verildi tekrar katliamlar başladı. Ama diğer taraftan da yaptığımız iş birliğiyle geldiğimiz nokta rekor sayıda ülke Filistin'i tanıdı.

Şu anda ortaya koyduğu tablo Filistin Devleti artık daha çok tanınıyor. İkinci aşama tanınan bir devlet değil yaşayan ve hayata geçen bir devlet aşaması. Bunun için atılması gereken adımlar var. Bunun için devam eden sıcak savaşın durması gerekiyor.

Filistin yönetiminin reform edilmesi var. Gazze'nin muhtemel bir ateşkes anlaşmasından sonra kendi kendini yönetmesine yönelik konular var. Bunlar iyi senaryoda inşallah hayata geçirmek istediğimiz konular.