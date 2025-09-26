Sumud Filosu tüm engellere rağmen Gazze'ye 6 gün uzaklıkta

İnsani yardım koridoru açmak ve İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak amacıyla yola çıkan, 50'den fazla teknenin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na birçok insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılmıştı. Olay sonrası İspanya donanma gemisi, İtalya da ikinci gemisini gönderme kararı aldı. Aktivistler bölgedeki Türk gemisinin de bozulan bir gemiye yardım ettiğini açıkladı. Rodos açıklarında seyir halinde olan filonun 6 gün sonra Gazze'ye ulaşacağı açıklandı. Çok sayıda ülkede aktivistin bulunduğu yaklaşık 50 teknede morallerin bir hayli yüksek olduğu belirtildi. Filodaki Türk Yasemin Acar İsrail'in gemilerin telsiz sinyallerini de bozduğunu ama korkmadıklarını söyledi