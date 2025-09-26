Soykırımcı yakalanmamak için kırk takla atıyor! Pilotlar da panikte

İsrail'in takım elbiseli teröristi Netanyahu hakkında 124 ülke yakalama kararı aldı. İsrail Başbakanı, bu kararın ardından uzun süredir seyahat kısıtlamasıyla karşı karşıyaydı ve ABD'ye gitmek için ülkesinden ayrıldı. Uçak, XA001 uçuş koduyla yola çıktı. Netanyahu'nun uçağı, ABD'ye gitmek için ülkesinden ayrıldıktan sonra sonra tutuklama kararını uygulayacak ülkelerden uzak bir rota izledi. Yunanistan'ın aşağı kesimlerinden başlayarak, İtalya'nın açıklarından geçti ve daha sonda Cebelitarık'ı ortalayarak okyanus üzerine gelen uçak, bu bölgeye gelen kadar Flightradar'dan izlendi. Flightradar kayıtlarına göre, uçak şu an takip edilemiyor. Ancak, bugün saat 13.00'a kadar takip sistemi açıktı. Netanyanu, Avrupa sınırları dışına çıkınca takip sistemlerini kapatmış görünüyor. Netanyahu'nun normal izlemesi gereken rotasındaki ülkelerin çoğu, yakalama kararını uygulayacağını söylemişti. Fransa, bu konuda uluslararası hukuku uygulayacaklarına dair söz verdi. İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya ve Hollanda da kararı uygulayacağını söylemişti