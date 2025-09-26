Sincap açlıktan insanlara saldırdı

Californiya'ya bağlı San Francisco'nun kuzeyindeki San Rafael'de saldırgan bir sincap, son haftalarda bölge halkına korku dolu anlar yaşatıyor. Bölgede 2 kişi saldırıya uğradı.Yaralılardan Joan Heblack, yürüyüş sırasında sincabın aniden ortaya çıkarak bacağına yapıştığını ve ısırıp tırmaladığını anlattı. Bir başka bölge sakini Isabel Campoy ise yürüyüş sırasında sincabın yerden sıçrayarak yüzüne çarptığını, ardından kolunu yaraladığını söyledi. Campoy'un kolu kanlar içinde kalırken, her iki kadın da acil serviste tedavi altına alındı. Sincapın açlık nedeniyle saldırganlaştığı belirtildi