Özlem Öz kocası Tayyar Öz ve ortaklarına vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla 51 milyon TL’lik dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında ilgi çekici paylaşımlar yaparak sahte marka algısı oluşturdukları, düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyatlardan satışa sundukları yönünde gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından (MASAK) rapor hazırlandığı yer aldı. Raporda, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden yapılan E-ticaret satışlarında sahtecilik ya da örgütlü suç faaliyetine rastlanmadığı, bu nedenle 'Resmi belgede sahtecilik', 'Örgüt üyeliği' ve 'Kooperatif dolandırıcılığı' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.



CEZALARI 51 MİLYON LİRA

Vergi incelemesi sonucu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı, kamunun 10 milyon lira zarara uğratıldığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu tespit edildi. İddianamede, vergi kaçakçılığıyla elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirmesine de yer verilerek, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğu aktarıldı. Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamındaki 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ediyor.



Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı (üstte), 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak