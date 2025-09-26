PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel'in iddiaları kanıtlanmadı...

Özgür Özel’in, Hasan Mutlu’nun tehdit edilerek parti değiştirmeye zorlandığı iddiası AK Parti, MHP ve Mutlu tarafından yalanlandı. Özel’in Manavgat’taki rüşvet soruşturmasına dair “32 saatlik görüntü var” açıklaması da hâlâ kanıtlanmadı.

Giriş Tarihi:
Özgür Özel'in iddiaları kanıtlanmadı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, politika üretiminde yetersiz kalınca polemik ve yalan üretimine sarıldı. Özel, Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının üzerine operasyondan bir gün önce Mutlu'nun AK
Parti ve MHP'nin İstanbul İl yöneticileri tarafından arandığını ve kendi partilerine geçmemesi durumunda tutuklanacağına dair tehdit edildiği yalanını ortaya attı. Özel'in iddiası önce AK Parti ve MHP tarafından sert şekilde yalanlandı. Ardından, Mutlu bir gazeteciye mektup yazarak, kimse tarafından tehdit edilmediğini ve parti değiştirmeye de zorlanmadığını vurguladığı anlaşıldı.

Özel, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, "O baklavacıyı 1 ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var" açıklamasını yaptı. Ama aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir görüntü yayınlayamadı.


Özgür Özel, siyaset üretmekte zorluk çekti. Polemik ve yalanlarla gündem olmayı seçti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi