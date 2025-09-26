Özgür Özel'in iddiaları kanıtlanmadı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, politika üretiminde yetersiz kalınca polemik ve yalan üretimine sarıldı. Özel, Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının üzerine operasyondan bir gün önce Mutlu'nun AK

Parti ve MHP'nin İstanbul İl yöneticileri tarafından arandığını ve kendi partilerine geçmemesi durumunda tutuklanacağına dair tehdit edildiği yalanını ortaya attı. Özel'in iddiası önce AK Parti ve MHP tarafından sert şekilde yalanlandı. Ardından, Mutlu bir gazeteciye mektup yazarak, kimse tarafından tehdit edilmediğini ve parti değiştirmeye de zorlanmadığını vurguladığı anlaşıldı.



Özel, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, "O baklavacıyı 1 ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var" açıklamasını yaptı. Ama aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir görüntü yayınlayamadı.



Özgür Özel, siyaset üretmekte zorluk çekti. Polemik ve yalanlarla gündem olmayı seçti.