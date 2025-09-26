PODCAST CANLI YAYIN

Fuat Köse Giresun Belediyesi'ni CHP'lilerle doldurduğunu itiraf etti: İşe alınan personelin yüzde 75-80'i CHP ailesinden

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Eylül'de CHP'nin Giresun il binasında düzenlenen ilçe başkanı aday tanıtım toplantısında belediyeye işe aldıkları personelin yüzde 75'inin kendi partilerinden olduğunu itiraf etti. Köse, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır." dedi.

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, işe aldıkları çalışanların yüzde 75'inin kendi partilerinden olduğunu açıklayarak torpil ve liyaketsizliği kendi ağzıyla itiraf etti.

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’den itiraf

YÜZDE 75-80'İ CHP AİLESİNDEN

Yapılan ayrımcılıkla ilgili konuşan Köse, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşeri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi.

CHP OLMASAYDI BELEDİYE BAŞKANI OLAMAZDIM

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Köse, "Belediye yönetimi olarak parti yönetimiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışacağımız arkadaşlarla da uyum içinde olmak istiyoruz. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa Giresun Belediye Başkanı olamazdım. Bunun altını çizelim" dedi.

