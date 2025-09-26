PODCAST CANLI YAYIN

Dur ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı... 2 polis memuru yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, ekip otosuna çarparken, kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede; otomobilden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Dur ihtarına uymadı! Polis aracına çarptı... 2 polis memuru yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta meydana gelen olayda; B.Y. (29) yönetimindeki 38 AKN 680 plakalı Tofaş marka otomobiliyle polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. B.P. kendisini durdurmak isteyen bir polis otosuna çarptı. Kaza sonrası B.Y. yakalanırken, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Dur ihtarına uymayıp polis aracına çarptılar (Takvim.com.tr)Dur ihtarına uymayıp polis aracına çarptılar (Takvim.com.tr)

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Ekipler tarafından şahsın üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
Aşk ve Gözyaşı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"
Cimbom'dan 7'de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı