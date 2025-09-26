PODCAST CANLI YAYIN

BOLU DEPREM SON DAKİKA | Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA:Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-26 10:30:14 40.73889 31.63389 7.0 ML 3.0 Merkez (Bolu)
2025-09-26 09:59:28 39.20278 28.1675 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:46:36 39.18917 28.15 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:27:23 39.215 28.19472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:18:33 39.35083 28.015 6.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 08:58:07 39.18528 28.17139 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 08:54:44 36.07528 28.90611 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [43.36 km] Kaş (Antalya)
2025-09-26 08:50:25 38.08972 37.34167 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-09-26 08:46:44 37.37306 32.74778 6.65 ML 1.1 Çumra (Konya)
2025-09-26 07:53:05 38.12083 38.50444 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-09-26 07:50:46 39.27861 28.25972 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.09.26 10:30:13  40.7443   31.6340        5.9      -.-  3.2  3.2   BOLU (BOLU)                                       İlksel
2025.09.26 10:24:06  39.1532   28.1685       12.3      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.09.26 10:11:03  38.3547   38.7852       10.8      -.-  1.6  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2025.09.26 09:59:28  39.1842   28.2383        5.3      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.09.26 09:46:35  39.1500   28.1247       11.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.09.26 09:37:20  39.1352   28.1417        9.0      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.09.26 09:27:24  39.1653   28.1230       10.1      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.09.26 09:18:32  39.3457   28.0357        8.1      -.-  1.5  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.09.26 07:50:46  39.2407   28.2112        1.1      -.-  1.7  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.09.26 07:31:03  37.3670   36.2757        8.4      -.-  2.1  -.-   KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.09.26 07:25:35  38.4030   37.5050        6.7      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.09.26 07:12:36  39.1765   28.2335        9.0      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.09.26 07:00:54  39.1337   28.2185        5.1      -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

