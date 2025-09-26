BOLU DEPREM SON DAKİKA | Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA:Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-09-26 10:30:14
|40.73889
|31.63389
|7.0
|ML
|3.0
|Merkez (Bolu)
|2025-09-26 09:59:28
|39.20278
|28.1675
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-26 09:46:36
|39.18917
|28.15
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-26 09:27:23
|39.215
|28.19472
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-26 09:18:33
|39.35083
|28.015
|6.89
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-26 08:58:07
|39.18528
|28.17139
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-26 08:54:44
|36.07528
|28.90611
|7.0
|ML
|1.4
|Akdeniz - [43.36 km] Kaş (Antalya)
|2025-09-26 08:50:25
|38.08972
|37.34167
|7.0
|ML
|1.2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2025-09-26 08:46:44
|37.37306
|32.74778
|6.65
|ML
|1.1
|Çumra (Konya)
|2025-09-26 07:53:05
|38.12083
|38.50444
|7.0
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|2025-09-26 07:50:46
|39.27861
|28.25972
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.09.26 10:30:13 40.7443 31.6340 5.9 -.- 3.2 3.2 BOLU (BOLU) İlksel
2025.09.26 10:24:06 39.1532 28.1685 12.3 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 10:11:03 38.3547 38.7852 10.8 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.09.26 09:59:28 39.1842 28.2383 5.3 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 09:46:35 39.1500 28.1247 11.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 09:37:20 39.1352 28.1417 9.0 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 09:27:24 39.1653 28.1230 10.1 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 09:18:32 39.3457 28.0357 8.1 -.- 1.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 07:50:46 39.2407 28.2112 1.1 -.- 1.7 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 07:31:03 37.3670 36.2757 8.4 -.- 2.1 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.09.26 07:25:35 38.4030 37.5050 6.7 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.09.26 07:12:36 39.1765 28.2335 9.0 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.26 07:00:54 39.1337 28.2185 5.1 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel