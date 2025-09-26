PODCAST CANLI YAYIN

Barış için gittikleri yerde öldürüldüler

Van Gürpınar’da barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan Bülbül Özcan ile oğulları Sinan ve Osman hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Gürpınar'da yaşayan Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45), önceki akşam husumetli oldukları Özcan ailesi ile barışmak için evlerine gitti. Ancak Özcan ailesi üyeleri, anne ve oğluna silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve salık ekipleri, anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Aslan ailesinden 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasındaki gerginlik nedeniyle mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, anne ve 2 oğlu, dün yapılan otopsinin ardından, Van merkezdeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

