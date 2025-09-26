Annesini başından vurarak öldürdü! Tartışma kanlı bitti

Bir anne daha evladının kurbanı oldu. İnsani duyguların ayaklar altına alındığı, vicdanları paramparça eden olay önceki gün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Soner Sivrikaya (21), evde bulunan av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Annesi Durgül Sivrikaya (61), oğlunun bu isteğine karşı çıktı.



JANDARMA CANİ EVLADI YAKALADI

Evin bahçesinde başlayan tartışmada tansiyonlar yükseldi. Öfkesinden deliye dönen Soner Sivrikaya, annesini av tüfeğiyle başına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin incelemesinde Durgül Sivrikaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vahşet sonrası soğukkanlılıkla kaçmaya çalışan zanlı, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Soruşturma başlatıldı.



Cani evlat, ava gitmesini istemeyen annesini av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.