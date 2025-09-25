PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Başkan Erdoğan BM Zirvesi ve Trump görüşmesi sonrası ABD'den ayrıldı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Washington'dan ayrıldı. Erdoğan'ı, Joint Base Andrews Havalimanı'ndan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Washington'dan ayrıldı.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul temaslarını tamamlayan Erdoğan, konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni de imzaladı.

2 SAAT 20 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşme sonrası Başkan Erdoğan ile kapıda bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından makam aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak yolcu eden ABD Başkanı Trump, görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." karşılığını verdi.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Başkan Blair House anı defterini imzaladı.

ERDOĞAN, BLAİR HOUSE ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Görüşmenin ardından Erdoğan, Washington'da konakladığı Beyaz Saray'ın resmi konukevi Blair House'da eşi Emine Erdoğan ile çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve Blair House anı defterini imzaladı.

Başkan Erdoğan, temaslarının ardından ABD'den ayrıldı.

Erdoğan'ı, Joint Base Andrews Havalimanı'ndan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da ABD'den ayrıldı.

6 yıl sonra Beyaz Sarayda tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada6 yıl sonra Beyaz Sarayda tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada

