CHP'li Özgür Özel’den kurultay öncesi köklü değişim hazırlığı

Şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek amacıyla kurultay üstüne kurultay yapan CHP'de bu kez kasım ayı başında olağan kurultayın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bir yandan dava süreci kapsamındaki iddiaları hukuki manevralarla perdelemeye çalışan, diğer yandan da parti içi muhalefete yönelik geniş çaplı bir tasfiye operasyonu yürüten CHP yönetimi, asıl büyük hamleyi olağan kurultayda yapmaya hazırlanıyor. İddaya göre genel merkez, yeniden göreve gelmesi halinde PM ve MYK'nın en az yarısında değişime gidecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin neredeyse 4'te 1'ini 'İstanbul oluşumuna' ayırmak zorunda kalmıştı. 39. OlaĞan Kurultay ile birlikte özellikle İmamoğlu tarafından PM üyesi yapılan söz konusu gruptan birçok ismin liste dışında kalabileceği iddia ediliyor. Muhalif kanatta yer alan partili kaynaklar, bu kurultayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayını netleştirmek için son viraj olduğunu, Özel'in tüm tabanı kendi etrafında konsolide etmeye hazırlandığını savunuyor.