MHP lideri Devlet Bahçeli'nin posteri tarihi Diyarbakır Surları'nda: "Asırlık birlik sonsuz kardeşlik"

Ekim 2024'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan PKK'yı lağvetsin" çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci PKK'nın Süleymaniye'de silah yakmasıyla boyut kazandı.
TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreci ivmelendirdi.
TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreci ivmelendirdi.
BAHÇELİ'DEN "AŞAMA" AÇIKLAMASI
MHP lideri Devlet Bahçeli "PKK feshedilmiş ve silahlar bırakılmıştır, şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir" dedi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan da İmralı'da kendini ziyarete gelen avukatları aracılığıyla "Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına gelindi" mesajı verdi.
Öte yandan sürecin selamete erdirilmesi, herhangi bir yol kazasına uğramaması için ince elenip sık dokunuyor.
Bu kapsamda MHP'nin Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları'nın finali Gaziantep'te yapılacak. Toplantıya MHP lideri Devlet Bahçeli de iştirak edecek.
Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması'na Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'dan temsilciler katılacak.