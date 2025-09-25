PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da konser vurgunu: Sanatçılar da ifadeye çağrılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konser vurgununa sanatçıları da ortak etti. Bilirkişi raporlarında konser ücretlerindeki uyumsuzluklar dikkat çekti. Sanatçıların ifadeye çağrılacağı öğrenildi...

Chp'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor. Müfettiş raporlarına göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek inceleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında yer aldı. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi. Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzlukla nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi

NAYLON FATURA KESTİLER
Müfettişlerın yaptığı incelemelerdeki bir detay da dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin de faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Belediye iştiraki olan Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.


KİME NE ÖDENDİ
Ebru Gündeş'e de 69 milyon lira verildi. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu 13,6 değil 7 milyon lira kazandığını söylemişti. Mor ve Ötesi 71 milyon TL almadıklarını belirtmişti.

