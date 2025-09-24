Emine Erdoğan Türkevi’nde Anadolu’nun kültür ve lezzetlerini dünyaya tanıttı!

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Erdoğan, programda ağırladığı lider eşlerine, Anadolu'nun lezzetlerini, el sanatlarını ve mutfak bilgeliklerini tanıttı. Etkinlikte, lider eşleri, AB coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetlerini tattı. New York'a Anadolu'nun kalplerini, renklerini, duygularını ve misafirperverliğini getirdiğini söyleyen Erdoğan, "Sergide sizlere sadece Anadolu'nun kültürel ve kültür değerlerini tanıtmıyoruz. Modern hayatın açmazlarına çözüm olacak yaşam teklifi sunuyoruz" dedi.