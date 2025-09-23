PODCAST CANLI YAYIN

Öğretmen ve öğrencilere umre müjdesi! Diyanet İşleri Başkanlığı başvuruların başladığını duyurdu! İşte detayları...

Ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere yer verildi. İşte detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvuruların başladığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Kutsal topraklarda umre ibadetleri sürüyor (AA)Kutsal topraklarda umre ibadetleri sürüyor (AA)

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.


