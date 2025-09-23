İSKİ baraj doluluk oranı 2025: 23 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul barajlarında son durum merak ediliyor ve sorgulanıyor. 23 Eylül itibarıyla İstanbul'daki barajların su seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son yağışlar ve değişken hava koşulları, doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel durum…
💧 23 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
23 Eylül Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %31,49 olarak ölçüldü.
Son verilere göre barajlarda doluluk oranları şöyle:
💧 Ömerli Barajı: %24,48
💧 Darlık Barajı: %45,74
💧 Elmalı Barajı: %53,75
💧 Terkos Barajı: %37,93
💧 Alibey Barajı: %18,18
💧 Büyükçekmece Barajı: %35,22
💧 Sazlıdere Barajı: %32,77
💧 Istrancalar Barajı: %20,15