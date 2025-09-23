İSKİ baraj doluluk oranı 2025: 23 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul barajlarında son durum merak ediliyor ve sorgulanıyor. 23 Eylül itibarıyla İstanbul'daki barajların su seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son yağışlar ve değişken hava koşulları, doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel durum…