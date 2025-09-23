PODCAST CANLI YAYIN

İlk adım atıldı! Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amman’da yapılan Türkiye-Suriye-Ürdün Teknik Toplantısı’nda tarihi Hicaz Demiryolu’nun yeniden işlerlik kazanması için kritik adımlar atıldığını açıkladı. Türkiye’nin hazırlayacağı eylem planı ile sürecin şekilleneceğini belirten Uraloğlu, Suriye’de eksik 30 kilometrelik hattın tamamlanması için mutabakata varıldığını, Ürdün’ün ise lokomotiflerin bakım-onarım sürecini üstleneceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlk adım atıldı! Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde Amman'da düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden işlerlik kazanmasına yönelik önemli kararlar alındığını bildirdi.

EYLEM PLANI TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANACAK
Bakan Uraloğlu, "Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladı

Mutabakat Zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı." ifadelerini kullandı.

EKSİK 30 KİLOMETRELİK ÜSTYAPI İÇİN MUTABAKATA VARILDI
Toplantıda özellikle Hicaz Demiryolu hattının yeniden işler hale getirilmesi konusunda tarihi bir adım atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları'nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Kendi Hicaz Demiryolu lokomotiflerini Şam'a kadar işletme imkânını inceleyecek." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında Hicaz Demiryolu hattı için ilk adımın atıldığını açıkladı

Bakan Uraloğlu ayrıca, orta ve uzun vadede Hicaz Demiryolları'ndan bağımsız olarak, üç ülkenin demiryolu alanında eğitim ile teknik tecrübe paylaşımı yapmayı planladıklarını dile getirdi.

13 YIL SONRA KARAYOLUNDA YENİ DÖNEM
Toplantının bir diğer önemli sonucunun ise, Türkiye ile Ürdün arasında 13 yıl aranın ardından Suriye üzerinden yeniden karayolu taşımacılığının başlatılması olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Üç ülke olarak karşılıklı karayolu geçişlerine ilişkin ulusal düzenlemeler çerçevesinde kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda da görüş birliğine vardık." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE, AKABE LİMANI ÜZERİNDEN KIZILDENİZ'E AÇILACAK
Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz'e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusunun da gündeme geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün'ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
BAĞ-KUR'A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200'e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Esra Erol’un çocukluk fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! Minik hali bakın kime benzetildi