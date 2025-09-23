Amerika'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bazı sosyal medya kullanıcıları, 'kıyamet' (vecd ya da göğe yükseliş) olarak adlandırılan kehanetin gerçekleşmesi durumunda ne yapılması gerektiğine dair çeşitli videolar paylaşıyor.

Özellikle ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler'in devamı olarak nitelenen Evanjelik Hıristiyanlar, bazılarının bu yıl 23 veya 24 Eylül'de gerçekleşebileceğine inandığı kıyamet kehanetlerine hazırlık amacıyla sosyal medyada videolar paylaşarak uyarılar ve tavsiyelerde bulunuyorlar.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI BİR MESAJ MI?

Avustralyalı gazeteci Lyndal Rowlands tarafından el-Cezire için kaleme alınan yazıda, video dalgasının Güney Afrikalı bir papazın YouTube'da paylaştığı kehanetten esinlendiği belirtildi.

Rowland'a göre kıyamet kehanetleri uzun zamandır gerçek dünya olaylarıyla da ilişkilendiriliyor; bunların arasında İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım da var.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği yıkımdan bir görüntü (Takvim.com.tr)

EVANJELİK HIRİSTİYANLAR NEDEN DÜNYANIN SONUNUN BU HAFTA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR?

Yazara göre bu, kıyamet zamanında ve Hz. İsa'nın yeryüzüne dönmeden önce olacaklar hakkında bir kehanet olarak kabul edilir.

Göğe yükseliş teolojisini savunanlar, kıyamet başladığında gerçek Hıristiyanların "Rab'le havada buluşmak üzere" bulutların üzerine yükseleceklerine inanırlar.

"İnanmayanlar da Dünya'da kalacaklar ve orada veba ve yangınlar da dahil olmak üzere bir dizi imtihan ve sıkıntıya katlanacaklar."

Hristiyan inanışına göre ʺvecd-göğe yükselişʺ (Sosyal medya)

TİKTOK'TA KIYAMET HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR?

848.100 takipçisi olan "christwillreturn" adlı bir hesabın paylaştığı bir videoda, bir kadın en yakın arkadaşına tavsiyelerde bulunurken gözyaşları içinde şöyle diyor: "Tövbe etmelisin. Hemen. Geride kalmanı istemiyorum."

Rüyasında insanları "İsa geliyor" diye uyarmaya çalıştığını ama bağırmasına rağmen "Kimse beni dinlemiyordu" dediğini hatırlıyor.

"Christianquotes89" adlı hesap tarafından paylaşılan bir diğer videoda ise iki adam, kıyamet koptuğunda inanmayanların ne yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Videoda "İsa Mesih'e, Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak iman eden hepimiz, yeryüzünden cennete, gökteki Baba'nın evine alındık. İsa ile birlikte. Orada onunla birlikte olacağız ve yaklaşık yedi yıl sonra onunla birlikte geri döneceğiz," ifadelerine yer veriliyor.

Bu arada geride kalanların "insanlığın yaratılışından bu yana görülen en kötü sıkıntılı dönemi" yaşayacağı uyarısı yapıldı.

KAÇ KİŞİ KIYAMETE İNANIYOR?

Trend olan videolar arasında, kıyametin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğinden gerçekten endişe duyan kişilerle, şaşkınlıkla ve hatta biraz da küçümsemeyle tepki veren kişiler yer alıyor.

Ancak videoların çoğunun çekildiği ABD'de kıyamet inançları pek de nadir görülen bir durum değil.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2022 tarihli araştırmasına göre, ABD'deki Hristiyanların neredeyse yarısı, yaklaşık yüzde 47'si, son dönemlerden geçtiğimize inanıp inanmadıkları sorulduğunda "evet" diyor.

Gazze'deki yıkımdan başka bir görüntü (Takvim.com.tr)

KIYAMET YAKIN ZAMANDA MI KOPACAK?

Güney Afrikalı papaz Joshua Mhlakela, üç ay önce YouTube'da paylaştığı bir videoda, bu yıl kıyametin 23 veya 24 Eylül'de gerçekleşebileceğini öngörmüştü.

Video, 22 Eylül itibarıyla 560.000'den fazla kez izlendi.

İsrail askerleri Gazze'de (Takvim.com.tr.)

LİNDSEY İSRAİL VE FİLİSTİN'DE YAŞANACAKLARA İŞARET ETMİŞTİ

Ancak insanlar en azından 1800'lerden beri kıyametin her an gerçekleşebileceğini tahmin ediyorlar. Diğer türden kıyamet kehanetleri ise bundan daha da eskilere dayanıyor.

O dönemde, kıyamet hakkında milyonlarca kopya satan çok sayıda popüler kitap ve film vardı.

Bunlar arasında, The New York Times'a göre 1970'lerin en çok satan kurgu dışı kitabı olan Hal Lindsey'nin The Late Great Planet Earth adlı eseri de bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 95 yaşında hayatını kaybeden Lindsey, İncil'deki kehanetlerin, günümüzdeki İsrail ve Filistin'indeki olaylarla gerçekleşeceğine dair inancın yaygınlaşmasına neden oldu.

İsrail güçleri Gazze'de (takvim.com.tr)

SON BÜYÜK SAVAŞ: ARMAGEDDON

The Late Great Planet Earth adlı kitabında Lindsey, İsa'nın dönüşünün, yeni İsrail devletinin işgaliyle tetiklenecek olan "Armageddon" adlı son büyük savaştan sonra gerçekleşeceğini yazmıştır.

Lindsey ayrıca bunun ancak "insanlığın yok oluşun eşiğine gelmesiyle" gerçekleşeceğini iddia ediyordu.

Yazar Lyndal Rowlands el Cezire'deki yazısının sonunda yaptığı değerlendirmede, klinik sosyal hizmet uzmanı ve yazar Josie McSkimming, özellikle kilisede bu konuları öğrenerek büyüyen insanlar için kıyametle ilgili inançların derin bir şekilde kök salabileceğini ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı savaşı gibi gerçek hayattaki olayların bu duyguları yüzeye çıkarabileceğini söylüyor.