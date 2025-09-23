PODCAST CANLI YAYIN

Grand Kartal Otel faciasında dehşet verici savunma

Grand Kartal Otel faciasında 19’u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Otelin sahibi Halit Ergül, “Olayın olacağını bilsem kendim, eşim ve çocuklarımı otelde yatırmam, kendim kapatırdım” diye savunma yaptı. Mağdurlar ve avukatları ise “Katil” diyerek bağırdı...

Grand Kartal Otel faciasında dehşet verici savunma
Türkiye'nin yüreklerini yakan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın 1998'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması dün yapıldı. Duruşma öncesi facianın sembolü olan beyaz çarşaflar mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma öncesinde gökyüzüne balon bıraktı.

'SİZDE VİCDAN MI VAR?'
Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, beyanda bulunduğu esnada sanık müdafi araya girince tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: "Beni dinlemek zorundasınız. Meslektaş olarak sizden nezaket bekliyorum. (Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'a yönelik) Konuşmanızın başında, 'Vicdanen rahatsızlık hissetmiyorum.' dediniz. Sizden rahatsızlık hissetmenizi beklemiyoruz, sizde vicdan mı var?"


'O ANDA BİLİNÇLİ DEĞİLDİM'
Sanıklar, önceki beyanlarını tekrar etti. Halit Ergül'ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emir Aras, "Yangının hızla yayılacağını bilsem eşimi ve çocuğumu otelde kaldırır mıydım? Ben o an dumana odaklanmışım. O ana kadar ne yapacağımın bilincinde değildim. Çıkarken yangın var diye bağırdım. O andaki panikle dumana doğru gidiyorum" dedi. Mağdur avukatı Gültekin ve bazı müştekiler "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

'BOLUWOOD SENARYOSU YAZMIŞLAR'
Yangında kızı Lalin ve eşi Ceren Yaman Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, "Aynı fafillikle, aynı vicdansızlıkla, aynı kibirlerindeler. Hollywood senaryosu yazmaya çalışırken Boluwood senaryosu olmuş. O yüzden her yerden patlak veriyor" dedi.


Duruşma öncesi facianın sembolü beyaz çarşaflar stantlara asıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları gökyüzüne 78 balon bıraktı.

Mağdurlar, duruşma görülürken gözyaşlarını tutamadı.

