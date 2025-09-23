Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklayacak. Fransa ve İngiltere'nin bu adımı atmasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında Filistin'i tanımayan tek ülke ABD olacak. Bugün, BM'ye üye 193 ülkenin yüzde 75'i Filistin'i devlet olarak tanıyor.
Filistin’i tanıyan ülke sayısı artıyor: ABD izole oluyor
BM Genel Kurulu öncesi tarihi adım: Fransa ve İngiltere dâhil 10 ülke, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklayacak. Bu hamleyle, ABD BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin’i tanımayan tek daimi üyesi olarak kalacak.
