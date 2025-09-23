Emine Erdoğan: “Anadolu'daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir yol haritasıdır"

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini, himayesinde yürütülen 'Anadoludakiler' projesi kapsamında Türkevi'nde düzenlenen 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programında ağırladı. Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasına açılan bir yolculuğa çıkaran programa, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın eşi Sulueti Rabuka, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nauseda, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun eşi Lucrecia Peinado, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın eşi Ales Musar, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın eşi Armanda Begaj, Bahamalar Başbakanı Philip Davis'in eşi Marie Davis, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın eşi Dramani Mahama, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles'in eşi Signe Zeikate, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nehmat Avn, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yabancı bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yönetmenleri katıldı.

'ANADOLU'NUN HAZİNELERİ'Nİ YAKINDAN TANIDILAR' Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri, program kapsamında ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan ve Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi, zanaat ve kültür birikimini bugünün tasarım anlayışıyla buluşturan sergiyi gezdi. Sergide, 40'a yakın geleneksel kumaş, el yapımı kilimler, telkari ve kazaziye takılar, çini örnekleri, ceviz sandıklar ve el dövmesi bakır kaplar gibi çok sayıda kültürel miras ürünü yer aldı.





Lider eşleri, serginin tematik kurgusu olan 'Döngü', 'Süreklilik', 'Dayanışma' ve 'Ustalık' kapılarından geçerek Anadolu'nun üretim kültürünün hikayesine tanıklık etti. Konuklara, Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen kumaşların dokuma teknikleri ve sembolik anlamları aktarıldı. Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri, sergide yer alan interaktif alanlarda geleneksel zanaatları deneyimleme fırsatı buldu. Tokat baskı tezgahında kendi desenlerini basarak bu sanatı deneyimleyen lider eşleri, bakır dövme atölyesinde usta zanaatkarlarla birlikte bakır üzerine motif işledi. Dijital deneyim alanında ebru sanatını renk ve desenlerle yeniden yorumlayan lider eşleri, kendi tasarımlarını dijital ortamda oluşturdu.

'KÜRESELLEŞME, YEREL KÜLTÜRLERİ ERİME POTASINA ATIYOR' Programda konuşan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle davetlilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanından gelenleri Anadolu'nun zengin mirasıyla tanıştırmak istediklerini söyledi. Bu yüzden Anadolu'nun tatlarını, renklerini, duygularını ve misafirperverliğini getirdiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Dünyadaki her kültür, her dil, her din bir araya gelir, muhteşem bir insanlık şarkısına dönüşür. Bu şarkı dilden dile, gönülden gönüle ulaştıkça barış, yeryüzünün iklimi olur. Fakat ne yazık ki, küreselleşme, yerel kültürleri bir erime potasına atıyor. Bunun sonucunda, dünya hızla insanların tek-tipleştiği, tek sesli ve tek renkli bir yer haline geliyor" diye konuştu.



