Dünya tek ses! Katil İsrail

İNGİLTERE: Filistin'i devlet olarak tanıdı. Başkentte Filistin Büyükelçiliği açıldı. İngilizler, parlamento önünde İsrail'e lanet yağdırdı.
İTALYA: "Her Şeyi Engelleyelim" çağrısıyla protestolar başladı. Liman işçileri Cenova kentinde yolları kapattı.
FRANSA: Protestocular, Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. "Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun" yazılı afişler taşıdı.
BELÇİKA: Başkent Brüksel'de başta öğrenciler olmak üzere yüzbinlerce kişi "İsrail'i boykot edin" şeklinde pankartlar açtı.
İSPANYA: Birçok şehirde eylemciler, "Sessiz kalmak soykırıma ortak olmaktır" diyerek Gazze'ye destek çağrısı yaptı.
"DUA"CIYIZ
Ünlü pop yıldızı Dua Lipa Filistin'e desteğini açıkladı. Bunun için İsrailli menajerini işten attı
