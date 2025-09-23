PODCAST CANLI YAYIN

Bisiklet şarjdayken patladı ölüm getirdi! Firma yüzde 80 kusurlu...

19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, odasında uyurken elektrikli bisikletinin bataryası patladı. Çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda firma %80 kusurlu bulundu. Ailesi, sorumlu ürünlerin toplatılması için hukuk mücadelesi başlattı

Giriş Tarihi:
İstanbul Sarıyer'de 24 Ekim 2024 tarihinde Mehmet Gökay Odabaş (19), odasında uyurken şarja bıraktığı elektrikli bisikletinin bataryası patladı. Çıkan yangında genç, dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Odabaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dava dosyasına bilirkişi raporu ulaştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, olayda zarar görenin cihazın kullanma talimatlarına uymadan elektrikli bisikleti uzun süre şarjda bırakarak uyuması sonucu yüzde 20 oranında kusurunun olduğu ancak batarya koruma sisteminin devreye girmemesi ve elektrikli bisiklette sıcaklık sensörünün bulunmaması veya devreye girmemesi sebebiyle Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 80 oranında kusurunun bulunduğu belirtildi.

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'
Mehmet Gökay Odabaş'ın üvey babası Hüseyin Özkan, yetkililerin bu konuyla ilgili bir adım atmasını istiyorum. Başka insanların canı yanmasın" dedi.

Üvey baba Hüseyin Özkan, "Çocuğumuzun mezarı burada, her gün mezara gidip geliyoruz" dedi.

