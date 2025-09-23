Avustralyalı yetkililer, telekomünikasyon devi Optus'un , ölümlere yol açan kesintilerinin ardından "ciddi sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi. Ülkenin yarısından fazlasında yüzlerce kişi sistem kesintileri nedeniyle 13 saat boyunca acil servisleri arayamadı. CEO Stephen Rue, aileler ve halktan özür diledi
Avustralya'da siber tehlike
