Vosvos'la kanseri yendim turu

3. evre meme kanserini yenen Şebnem Yangın, sosyal medyada iyileşmesini duyurdu. Ankara’daki Vosvos tutkunları, sürpriz bir kutlama organizasyonuyla ona destek verdi.

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Şebnem Yangın'a 3'üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. Yayılım riski nedeniyle 2 memesi alınan Yangın, ardından 16 kür kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Ailesinin de desteğiyle Yangın, 1 yılda kanseri yendi. Şebnem Yangın, sosyal medyada, tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı atlattığını duyurarak, Vosvos'la tur atarak kutlama yapmak istediğini belirtti. Arkadaşları ve sosyal medya gönüllüleri Şebnem Yangın'a sürpriz bir organizasyon hazırladı. Ankara'da onlarca Vosvos sahibi, araçlarını balonlarla süsleyip Şebnem Yangın için bir araya geldi

