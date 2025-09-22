PODCAST CANLI YAYIN

Siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık” suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 55’i tutuklandı, 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 341 milyon lira değerinde 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konulduğu ifade etti.

Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurdukları, "kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA İLDE NOKTA OPERASYON

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlara katkı sağlayan valilikleri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, emniyet birimlerini ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

